Çin Yapımı Tünel Açma Makinesi İtalya'ya İhraç Ediliyor

Çin yapımı çevre dostu bir tünel açma makinesi, Salı günü Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan Eyaleti'ne bağlı Zhengzhou'daki üretim hattından çıktı.

Makine, Sicilya'da demiryolu tüneli inşaatı için İtalya'ya ihraç edilecek.

Çin Demiryolu Mühendislik Ekipmanları Grubu Ltd. Şti. (CREG) tarafından üretilen makinenin toplam uzunluğu 135 metre ve ağırlığı 1.900 tonun üzerinde.

Yeşil teknolojiler kullanan makine, çalışırken enerji tüketimini ve oluşan toz ile gürültüyü azaltma imkanına sahip.

SES 1 (Çince): ZHANG ZHIGUO, CREG Genel Müdürü

"Öncelikle, bu makinenin üretim süreci yeşil. Süreci çevre dostu hale getirmek için temiz enerji kullanımı gibi birçok çalışma yaptık.

İkincisi, makinenin kendisi, daha yüksek verimliliği ve daha düşük kaynak ve enerji tüketimi açısından çevre dostu."

SES 2 (İngilizce): FEDELE ARMENTANO, Messina Catania Konsorsiyumu Kuzey Lotu'nda İnşaat Müdürü

"Bizde birkaç yenilikçi konsept mevcut, ama bunlar arasında en yenilikçisi çift-kip konsepti diyebilirim. İkincisi ise sürekli kazı. Çünkü sürekli kazıyla hedefimize ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü böylece günlük ortalama üretimi arttırabiliriz. Sicilya'nın doğusundayız. Bu yeni demiryolu hattıyla adanın güneyi ile kuzeyi arasındaki demiryolu ulaşımını kolaylaştırıp hızlandıracağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)