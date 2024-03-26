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Çin, yabancı işletmelere daha fazla fırsat sunacak

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BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin, yabancı işletmelere ülkedeki faaliyetlerini derinleştirmeleri için daha fazla fırsat sunarak üst düzey dışa açılımını daha da genişletecek.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Guo Tingting, Pazartesi günü 2024 Çin Kalkınma Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in imalat sektöründe piyasaya erişim kısıtlamalarını kaldırmaya devam etmesinin, telekomünikasyon ve tıbbi bakım gibi sektörlerin de dışa açılmasını teşvik ederek yabancı yatırımcılar için daha fazla ticaret ve yatırım fırsatı yaratacağını belirtti.

Guo, ülkenin yatırımı teşvik etmek, hizmetleri optimize etmeyi sürdürmek ve yabancı sermayeli işletmelerin ulusal işletmelerle aynı muameleyi görmesini tam anlamıyla sağlamak üzere bir kampanya başlatacağını kaydetti.

"İnovasyon hamlesini daha da ilerletecek ve küresel sanayi ve tedarik zinciri işbirliğine aktif şekilde katılacağız" diyen Guo, yeni teknolojilerin, sanayi ve iş modellerinin geliştirilmesi, hizmet ticareti ve dijital ticaretin genişletilmesi ve işletmelerin yenilikçi gelişiminin teşvik edilmesi için çaba sarf edileceğini sözlerine ekledi.

Guo, ekonomik küreselleşmenin tüm taraflara daha fazla fayda getirmesini sağlamak üzere Çin'in çok taraflı ve iki taraflı işbirliklerini derinleştireceğini ve G20, APEC ve BRICS gibi mekanizmalarda daha fazla tatbiki sonuç elde etmek üzere çalışacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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