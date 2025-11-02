Çin ve Rusya Yatırım İşbirliğini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, cumartesi günü Beijing'de Rusya Başbakanı Birinci Yardımcısı Denis Manturov ile birlikte Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi'nin 12. toplantısına eş başkanlık yaptı. İki yetkili, iki ülke arasındaki yatırım işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi Ding, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde yatırım işbirliğinin kalitesini ve verimliliğini sürekli olarak artırmak, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının içeriğini zenginleştirmek ve her iki ülkenin halklarının refahını artırmak için Rusya ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını ifade etti.

Çin-Rusya yatırım işbirliğinde geçen yıl kaydedilen ilerleme ve başarılardan memnuniyetini dile getiren Ding, ikili işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan dört maddelik öneri sundu.

Buna göre iki taraf ilk olarak kilit alanlara odaklanmalı, örnek niteliğinde liderliği güçlendirmeli ve daha pratik sonuçlar elde etmek için çaba göstermeli. İkinci olarak, iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeli, birbirlerini tamamlayan güçlü yanlarını kullanmalı ve yatırım işbirliğini derinleştirip somutlaştırmalı. Üçüncü olarak, arz-talep uyumunu güçlendirmeli, işbirliği potansiyelini değerlendirmeli ve yeni yatırım alanları keşfetmeli. Dördüncü olarak, dışa açılım politikalarını genişletmeye devam etmeli, iş ortamını iyileştirmeli ve işletmelerin işbirliğine olan güvenini istikrarlı şekilde artırmalı.

Manturov ise Rusya-Çin Yatırım İşbirliği Komitesi'nin yönlendirme ve koordinasyon rolünü tam olarak yerine getirmeye, adil ve şeffaf bir iş ortamı oluşturmaya, önemli projeleri istikrarlı şekilde ilerletmeye, yeni büyüme motorlarını aktif olarak geliştirmeye ve Rusya-Çin ilişkilerini yeni zirvelere taşımaya hazır olduklarını vurguladı.

Ding ve Manturov, daha sonra işbirliği anlaşmalarının imza töreninde hazır bulundu.