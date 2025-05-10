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Çin ve Myanmar Liderlerinden Stratejik İşbirliği Vurgusu

Çin ve Myanmar Liderlerinden Stratejik İşbirliği Vurgusu
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Moskova'da Myanmar lideri Min Aung Hlaing ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu. Xi, Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru projelerine önem verdiklerini ve iki ülkenin ortak geleceğe sahip olduğunu ifade etti.

MOSKOVA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zaferin 80. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlamalar sırasında Myanmar lideri Min Aung Hlaing ile bir araya geldi.

Xi cuma günkü görüşmede Çin ve Myanmar'ı stratejik işbirliğini derinleştirmeye ve Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'nun kilit öneme sahip projelerinin inşasını ilerletmeye çağırdı.

Çin ve Myanmar'ın iyi günde kötü günde birliktelik sergileyen ve birbirlerini destekleyen ortak geleceğe sahip bir topluluğa ait olduğunu belirten Xi, iki ülkenin ortaklaşa savunduğu Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi ve Bandung Ruhu'nun zaman içinde daha da güçlendiğini ve iki ülkenin çağdaş değerlerinin giderek daha fazla öne çıktığını ifade etti.

Xi, iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak için ortak geleceğe sahip topluluk inşasını derinleştirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmek ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni hayata geçirmek üzere Myanmar ile çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Min Aung Hlaing ise depremin hemen ardından Myanmar'a samimi taziyelerini sunan ve afet yardımı sağlayan ilk ülke olan Çin'in sergilediği kardeşliği ve zor zamanda dayanışmasını Myanmar halkı olarak sonsuza dek unutmayacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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