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Çin Dışişleri Bakanı Wang, İsveçli Mevkidaşı Stenergard ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang, İsveçli Mevkidaşı Stenergard ile Görüştü
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard, Stockholm'de bir araya gelerek ikili ilişkilerde işbirliğini artırma, çok taraflılığı savunma ve uluslararası hukuka dayalı düzeni koruma konusunda mutabık kaldı. Görüşmede ticaret, yeşil dönüşüm, bilim ve teknoloji işbirliği ile kültürel etkileşim öne çıktı.

STOCKHOLM, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Stockholm'de İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ile bir araya geldi. Cumartesi günü görüşen bakanlar iki ülke arasında işbirliğini güçlendirme, çok taraflılığı savunma ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni koruma konusunda mutabık kaldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, Çin-İsveç ilişkilerinin köklü geçmişine değinerek, Çin'in reform ve dışa açılma sürecinin başından bu yana iki ülkenin Asya ve İskandinav bölgesinde uzun süredir birbirlerinin en büyük ticaret ortakları olduğunu vurguladı.

Çin-İsveç ilişkilerinde son yıllarda bazı anlaşmazlıkların yaşandığını, ancak Stenergard'ın geçen yıl Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ikili ilişkilerin ivme kazandığını belirten Wang, bu olumlu gidişatın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İkili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek için İsveç ile çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Wang, İsveç'in tek Çin ilkesine bağlı kalarak ikili ilişkilerin siyasi temelini sağlamlaştırması temennisini dile getirdi.

Halihazırda 10.000'den fazla İsveçli şirketin Çin ile ticaret yaptığını belirten Wang, İsveçli işletmeleri Çin'in devasa pazarı, eksiksiz endüstri zincirleri ve çeşitli uygulama senaryolarının sunduğu fırsatlardan yararlanmaya çağırdı.

Wang ayrıca, İsveç'in ülkede faaliyet gösteren Çinli işletmelere adil, tarafsız ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sunacağına olan inancını dile getirdi.

Her iki tarafın da Çin-İsveç Bilim ve Teknoloji İşbirliği Ortak Komitesi gibi platformlardan etkin şekilde yararlanabileceğini vurgulayan Wang, bilimsel ve teknolojik inovasyon, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi ile kültürel ve halklar arası etkileşimin artırılması çağrısında bulundu.

Stenergard ise İsveç hükümetinin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, taraflar arasındaki temasların arttığını ve olumlu şekilde gelişen ikili ilişkilerin muazzam bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Tek Çin ilkesine bağlı kalmayı sürdüreceklerini vurgulayan Stenergard, Çin ile her düzeyde diyaloğu güçlendireceklerini, ekonomi ve ticaret ile bilim ve teknoloji alanlarındaki ortak komiteler gibi ikili mekanizmalardan tam anlamıyla yararlanacaklarını, ayrıca ticaret, yeşil dönüşüm, ekolojik çevre koruma, bilimsel ve teknolojik inovasyon, yapay zeka ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işbirliğini derinleştireceklerini söyledi.

Çin'in İsveç vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti politikasını takdirle karşıladıklarını belirten Stenergard, iki ülke arasındaki dostluğa yönelik kamuoyu desteğini pekiştirmek amacıyla Çin ile akademik, eğitimsel ve insani etkileşimleri artırmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Günümüz dünyasının istikrarsızlık ve belirsizliklerle dolu olduğuna işaret eden Stenergard, Çin ile iletişimi güçlendirmeye, uluslararası hukuk ilkelerini ve çok taraflı ticaret kurallarını savunmaya ve dünya barışı, kalkınması ve refahını desteklemeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Taraflar ayrıca, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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