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Çin ve İngiltere ekonomik ve mali işbirliğini video görüşmesinde ele aldı

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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İngiltere Maliye Bakanı John Healey ile video bağlantısı yoluyla görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı; He, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarına vurgu yaptı.

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İngiltere Maliye Bakanı John Healey ile video bağlantısı yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Perşembe günkü görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Çin-İngiltere Ekonomik ve Mali Diyalog toplantısında Çin tarafına başkanlık eden He, iki tarafın iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı ortaklaşa hayata geçirmesi, ekonomik ve mali alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye devam etmesi, birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermesi, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmesi ve ikili ekonomik ilişkilerin istikrarlı ve olumlu gelişimini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda İngiltere tarafına başkanlık eden Healey ise Çin ile ekonomik ve mali alanlarda diyalog ve işbirliğini artırmaya ve İngiltere-Çin ilişkilerinin sürekli gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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