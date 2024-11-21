Çin ve Brezilya Arasında 37 Anlaşma İmzalandı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya ziyareti kapsamında bir araya geldiği Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile 37 anlaşmaya imza attı.

Lula da Silva, mevkidaşı Şi'yi başkent Brazilya'daki Alvorada Sarayı'nın girişinde askeri törenle karşıladı.

Başbaşa ve heyetler arasındaki görüşmenin ardından Lula da Silva ve Şi, ikili anlaşmaların imza törenine katıldı.

Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, iki ülke arasında başta tarım, teknolojide işbirliği, ticaret, yatırım, altyapı, sanayi, enerji ve madencilik olmak üzere 37 anlaşmaya imza atıldığı bildirildi.

Lula da Silva, konuşmasında, iki ülke arasında artan işbirliğine vurgu yaparak, "Başkan Şi ile imzaladığımız ortaklık, Brezilya ve Çin arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir aşamaya giden yolda tüm beklentilerin ötesine geçecektir." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Lula da Silva, "Silahlı çatışmalar ve jeopolitik gerginliklerin yaşandığı bir dünyada Çin ve Brezilya barış, diplomasi ve diyaloğa öncelik veriyor. Her iki ülkenin Ukrayna'da siyasi çözüm önerisi, uluslararası güvenlik konusundaki vizyonların yakınlaşmasının bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen"

Lula da Silva, sosyal medya hesabı X'ten anlaşmaya ilişkin paylaşımda, "Daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için Küresel Stratejik Ortaklığı Ortak Gelecek Topluluğu düzeyinde yükseltmeye karar verdik. Önümüzdeki 50 yıl için işbirliğimizi sürdürülebilir altyapı, enerji dönüşümü, yapay zeka, dijital ekonomi, sağlık ve havacılık gibi alanlarda inşa etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Çin ve Brezilya'nın coğrafi uzaklıklara rağmen yarım yüzyılı aşan stratejik bir dostluğa sahip olduğunu dile getiren Lula da Silva, Çin'in 2009'dan bu yana Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Lula da Silva, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 157 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, Yeni Sanayi Brezilya (NIB), Büyümeyi Hızlandırma Programı (PAC), Güney Amerika Entegrasyon Rotaları Programı ve Ekolojik Dönüşüm Planı gibi Brezilya kalkınma stratejileri ile Kuşak ve Yol Girişimi arasında sinerji kuracaklarını kaydetti.

Brezilya basınına göre, iki lider Ukrayna ve Orta Doğu'da bir an önce ateşkes yapılması için çağrıda bulundu.