Çin-Ab Ticaret ve Yatırım İstişare Mekanizması Resmen Kuruldu

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği, ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının resmen kurulduğunu ve mekanizma kapsamındaki ilk toplantının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Çin ve AB'nin salı günü yayımladığı ortak bildiride, mekanizma kapsamında başlangıç aşamasında ticaret ve yatırım dengesi, ihracat kontrolleri, fikri mülkiyet hakları ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu olmak üzere dört çalışma alanı belirlendiği kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile AB Komisyonu Ticaret, Ekonomik Güvenlik, Kurumlar Arası İlişkiler ve Şeffaflıktan Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, pazartesi günü Brüksel'de düzenlenen ilk toplantıya eş başkanlık yaptı.

Çin Ticaret Bakanlığı, iki tarafın önemli ekonomik ve ticari konularda kapsamlı, derinlemesine ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantıda taraflar, şeffaflığı artırmak, karşılıklı güveni güçlendirmek ve ticari anlaşmazlıkları yönetmek amacıyla ilgili verilerin paylaşılması, ticaret akışlarının izlenmesi ve teknik çalışmaların desteklenmesi için ortak bir izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata vardı.

Taraflar, piyasa erişimini artırmaya yönelik önlem ve girişimlerin ticaret ilişkilerinin dengelenmesine katkı sağlayabileceği konusunda görüş birliğine vardı. Bu kapsamda, tarifeye dayalı ve tarife dışı olası önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunan taraflar, piyasa erişimine ilişkin sorun listelerini birbirleriyle paylaştı. Taraflar ayrıca belirli sorunlar konusunda ilerleme sağlamak amacıyla ticaret ve yatırım dengesi çalışma alanı kapsamındaki istişareleri sürdürme konusunda mutabakata vardı..

Ortak bildiride, nadir toprak elementleri ile diğer kritik materyal ve minerallere ilişkin Çin-AB ihracat kontrolü diyaloğunda olumlu sonuçlar elde edildiği belirtilirken, tarafların bu alandaki diyaloğu güçlendirme niyetinde olduğu ifade edildi.

Çin-AB ihracat kontrolü diyaloğunun güçlendirilmesi gerektiği konusunda uzlaşan taraflar, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak amacıyla ilave kolaylaştırıcı önlemler alma konusunda da anlaştı.

Bildiride ayrıca, Çin ile AB arasında DTÖ bünyesindeki ikili işbirliğinin güçlendirilmesi, DTÖ reformunda somut ilerleme kaydedilmesi ve DTÖ'nün otorite ve etkinliğinin artırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua