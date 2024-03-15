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Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Kaiping Güney petrol sahasını keşfetti

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Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinden 300 kilometre uzaklıkta bulunan Kaiping Güney Petrol Sahası'nı keşfetti. Saha, 102 milyon ton petrol eşdeğer rezerve sahip ve hafif ham petrol içeriyor. En derin kuyu ise 4.831 metre derinliğe ulaşıyor.

1. Kaiping Güney petrol sahasının çeşitli görüntüleri

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, büyük bir petrol sahası keşfetti. Saha, 102 milyon ton petrol eşdeğer rezerve sahip. Kaiping Güney Petrol Sahası, Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinden yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta, Güney Çin Denizi'nin doğusunda yer alıyor. Saha, hafif ham petrol içeriyor. Ortalama okyanus derinliğinin yaklaşık 500 metre olduğu petrol sahasında, kazılan en derin kuyu 4.831 metre derinliğe ulaşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shenzhen'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Guangdong Çin Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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