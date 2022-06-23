Çin, "Tienşing-1" test uydusunu fırlattı Çin, test uydusu "Tienşing-1"i uzaya yolladı. Çin, test uydusu "Tienşing-1"i uzaya yolladı. Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. İlk kez fırlatılan test uydusunun, uzay çevresi inceleme deneylerinde kullanılması hedefleniyor. Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 15'inci başarılı taşıma görevi oldu. AA / Emre Aytekin - Güncel Güncel Haberler

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