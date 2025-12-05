Haberler

Çin: AB'nin Dtö'de Çin Aleyhinde Açtığı Davanın Sonlandırılması Doğru Karardır

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde Çin aleyhine açtığı davayı sonlandırma kararını 'doğru bir tercih' olarak nitelendirerek, davanın kanıtlardan yoksun olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) Çin aleyhine açtığı davayı sonlandırma kararını "doğru bir tercih" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamada davanın kanıtlardan yoksun bir şekilde başlatıldığı, bu nedenle AB'nin davayı düşürme kararının doğru adım olduğu belirtildi.

Çin'in her zaman DTÖ kurallarına sıkı sıkıya riayet ettiği ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini somut eylemlerle el üstünde tutmaya devam edeceğini vurgulandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
