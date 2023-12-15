Çin Devlet Kambiyo İdaresi (SAFE), sınır ötesi ticaret ve yatırım için üst düzey açılım politikalarının pilot programlarını genişlettiğini duyurdu. Bu hamleyle, daha fazla ticari kuruluşun uyumlu şekilde sınır ötesi ticaret ve yatırım yapması kolaylaştırılacak ve üst düzey açılım yoluyla yüksek kaliteli kalkınma teşvik edilecek.

Çin, sınır ötesi ticaret ve yatırım için pilot programları genişletiyor

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi (SAFE) Cuma günü Shanghai, Jiangsu, Guangdong, Beijing, Zhejiang ve Hainan'da sınır ötesi ticaret ve yatırım için üst düzey açılım politikalarının pilot programlarını genişlettiğini duyurdu.

Bu hamleyle, daha fazla ticari kuruluşun uyumlu şekilde sınır ötesi ticaret ve yatırım yapması kolaylaştırılacak ve üst düzey açılım yoluyla yüksek kaliteli kalkınma teşvik edilecek.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi, eyalet düzeyindeki altı bölgede cari hesaplara ve sermaye hesaplarına ilişkin sekiz pilot politika açıkladı.

İdare, 2022 yılında Shanghai, Guangdong, Hainan ve Zhejiang'ın bazı bölgelerinde sınır ötesi ticaret ve yatırım için üst düzey açılım denemeleri başlatmıştı.

İdare, yüksek kaliteli finans hizmetlerini güçlendirmeye, gözetim kapasitesini iyileştirmeye ve sistem risklerine karşı kar hanesini korumaya devam edeceğini belirtti.