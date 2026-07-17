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Çin Dışişleri Bakanı Wang, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile Shanghai'da Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile Shanghai'da Görüştü
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Shanghai'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Görüşmede, Pakistan'ın Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne katılımı ve iki ülke arasındaki yapay zeka işbirliği ele alındı.

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in doğusundaki Shanghai'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dar, Dünya Yapay Zeka Konferansı'na katılmak ve Pakistan hükümeti adına Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kuruluş anlaşmasını imzalamak üzere Çin'de bulunuyor.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günkü görüşmede, Pakistan'ın örgüte katılımının, Pakistan'ın ve halkının uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.

Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak benzer görüşe sahip ülkelerle örgütün kurulmasını desteklediğini kaydeden Wang, bununla başta Küresel Güney ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin yapay zeka alanındaki gelişmelerden eşit şekilde yararlanabilmesini sağlamak üzere uluslararası konsensüs oluşturulması, tatbiki işbirliğinin geliştirilmesi ve kapasite inşasının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Wang, Çin ve Pakistan'ın, iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatı ortaklaşa hayata geçirmesi ve ortak geleceğe sahip birbirine daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırmasının önemine de dikkat çekti.

Dar ise örgütün kurulmasını Çin'in önerdiği önemli bir girişim diye nitelendirerek, bu örgütün kurucu üyesi olmaktan onur duyduklarını ve Çin ile yapay zeka işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Dar ayrıca Pakistan'daki Çinli personel, kurum ve projelerin güvenliğini sağlamak ve ikili ilişkilerin sürekli gelişimini teşvik etmek üzere her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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