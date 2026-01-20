Çin'in Tianjin Limanı ile Azerbaycan Arasında Yeni Kargo Rotası Açıldı

TİANJİN, 20 Ocak (Xinhua) -- Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek Çin-Orta Asya yük treni, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nden hareket etti. Pazartesi günü yola çıkan tren ilk seferinde paslanmaz çelik borular ve ev aletleri gibi çeşitli ürünler taşıyor.

Çin Demiryolları Beijing Grubu'nun işlettiği tren, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Horgos Limanı üzerinden ülkeden ayrılacak. Daha sonra Kazakistan'dan geçecek olan tren, Hazar Denizi'ni aşarak Bakü'ye ulaşacak.

Tianjin Konteyner Merkez İstasyonu'ndan Yang Junyong, yeni hattın Tianjin'i Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelere bağlayan, istikrarlı ve verimli bir yük taşımacılığı kanalı oluşturduğunu söyledi.

Yaklaşık 7.000 kilometrelik güzergahta seyahatin yaklaşık 20 gün sürdüğünü belirten Yang, bu sürenin geleneksel deniz taşımacılığına kıyasla yaklaşık 10 gün daha kısa olduğuna dikkat çekti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Hazar Denizi üzerinden yapılan uluslararası çok modlu taşımacılık koridorunda kritik bir merkez görevi görüyor. Tianjin'den gelen yükler, Bakü'ye ulaştıktan sonra diğer adreslere dağıtılıyor.

İstasyonda 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla toplam 390 Çin-Avrupa (Orta Asya) yük treni işlemden geçti.