Çin, NEV ihracatında KDV iade oranını 1 Nisan 2027'de yüzde 13'ten 9'a düşürecek

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BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin, yeni enerjili araçların (NEV) ihracatında katma değer vergisi (KDV) iadesi oranını 1 Nisan 2027 itibarıyla yüzde 13'ten yüzde 9'a düşüreceğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi'nden pazartesi günü yayımlanan ortak açıklamaya göre, elektronik sigara cihazları ve ilgili ürünlere yönelik ihracat KDV iadeleri de aynı tarihten itibaren tamamen kaldırılacak.

Açıklamada, tüketim vergisine tabi ürünlere yönelik ihracat tüketim vergisi politikalarının değişmeyeceği belirtilirken, mevcut vergi iadesi veya muafiyet düzenlemelerinin geçerliliğini koruyacağı bildirildi.

Çin, ihracat vergi iadesi politikalarını optimize etme çalışmalarını sürdürüyor.

Fotovoltaik ürünlere yönelik ihracat KDV iadesini 1 Nisan 2026 itibarıyla kaldıran Çin, batarya ürünleri için iade oranını da aynı tarihte yüzde 9'dan yüzde 6'ya düşürmüştü. Batarya ürünlerine uygulanan vergi iadeleri, 1 Ocak 2027 itibarıyla tamamen sonlandırılacak.

Çin, bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları kapsayan NEV sektöründe dünyanın en büyük pazarı konumunda. Sektör son yıllarda hızla genişlerken, otomobil üreticileri büyüme için yurtdışı pazarlara giderek daha fazla yöneliyor.

Son verilere göre Çin'in araç ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,4 artışla 1,053 milyon adede ulaştı. Bu rakama, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katın üzerinde artış gösteren 571 bin adet NEV de dahil oldu. NEV'ler, üst üste dördüncü ayda da toplam araç ihracatının yarısından fazlasını oluşturdu.

Kaynak: Xinhua