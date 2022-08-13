Çin, Nadir Element Kullanılan İlk Manyetik Raylı Demiryolu İnşaatını Tamamladı XİNGGUO, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Salı günü ülkenin ilk bağımsız şekilde geliştirilmiş, nadir element kalıcı manyetik havaya kaldırma (PML) teknolojisini kullanan deneme hattının inşaatını tamamladı. XİNGGUO, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Salı günü ülkenin ilk bağımsız şekilde geliştirilmiş, nadir element kalıcı manyetik havaya kaldırma (PML) teknolojisini kullanan deneme hattının inşaat ını tamamladı. "Gökkuşağı" isimli yaklaşık 800 metrelik manyetik raylı demiryolu, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesinde inşa edildi. Projedeki maksimum hızı saatte 80 kilometre olan demiryolu sistemi, an itibariyle toplam taşıma kapasitesi 88 kişi olan iki maglev treni vagonuna hizmet verebiliyor. Transit sistemde BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, 5G ve akıllı algılama teknolojileri bulunuyor. Nadir element PML teknolojisi trenlerin süspansiyon halinde kalmasını sağlayarak enerji tasarrufunda bulunarak çevre dostu çözümler sunabilir. Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki, "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolu durağında duran bir tren, 9 Ağustos 2022.(Fotoğraf: Xinhua) Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolundaki bir treni süren makinist, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua) Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolundaki bir trenin istasyondan ayrılışını gösteren hava fotoğrafı, 9 Ağustos 2022.(Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua) Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki, "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolundaki bir trende bulunan yolcular, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua) Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki, "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolunda giden bir treni gösteren hava fotoğrafı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua) Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xingguo ilçesindeki bir durakta duran, "Gökkuşağı" isimli manyetik raylı demiryolundaki bir tren, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Hu Chenhuan/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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