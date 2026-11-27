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ULAN BATUR, 27 Kasım (Xinhua) -- Moğolistan'ın Ulan Batur Tren İstasyonu'na ulaşan Çin-Moğolistan- Rusya hattının ilk seferini yapan uluslararası yolcu treni, 26 Kasım 2026.

Çin'in başkenti Beijing'den Rusya'nın Irkutsk kentine gitmek üzere hareket eden tren, perşembe günü yerel saatle 14.35'te Ulan Batur'a ulaştı.

Çin, Moğolistan ve Rusya'yı birbirine bağlayan hat, yaklaşık 55 saat süren yolculuk boyunca toplam 2.666 kilometrelik mesafeyi kapsıyor. Sınır kontrolü ve pasaport işlemleri, güzergah üzerindeki belirli sınır kapılarında gerçekleştiriliyor. Bu kapılar arasında Çin'deki Erenhot, Moğolistan'daki Zamiin-Uud ve Sukhbaatar ile Rusya'daki Naushki bulunuyor.

Sınır ötesi tren seferi, haftalık gidiş-dönüş şeklinde hizmet veriyor. Beijing'den Irkutsk'a giden V3 sefer sayılı tren, her çarşamba saat 07.27'de Beijing Tren İstasyonu'ndan hareket ediyor. Dönüş seferini yapan V4 sefer sayılı tren ise her cumartesi saat 06.58'de İrkutsk Tren İstasyonu'ndan Beijing'e doğru yola çıkıyor. (Fotoğraf: Bolortsetseg/Xinhua)

Kaynak: Xinhua