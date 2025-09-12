Çin Maliye Bakanı: Borç Oranı Yönetilebilir Seviyede

Haberler

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, kamu borç oranının 2024 sonunda yüzde 68,7 olacağını ve risklerin kontrol altında olduğunu belirtti. Mali reformlar üzerine düzenlenen basın toplantısında, hükümet borçlarının toplamının 92,6 trilyon yuan olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, hükümetin borç oranının makul bir aralıkta bulunduğunu, risklerinse yönetilebilir ve kontrol altında olduğunu söyledi.

Lan, 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) sırasında gerçekleştiren mali reformlar hakkında cuma günü düzenlediği basın toplantısında Çin'in kamu borç oranının 2024 sonunda yüzde 68,7 olarak kaydedildiğini belirtti.

Geçen yılın sonunda hükümetin borçlarının toplamının 92,6 trilyon yuan (yaklaşık 13,04 trilyon ABD doları) olduğunu söyleyen Lan, bunun 34,6 trilyon yuanının merkezi hükümet borçları, 47,5 trilyon yuanının yasal yerel yönetim borçları ve 10,5 trilyon yuanlık kısmınınsa gizli yerel yönetim borçları olduğunu ifade etti.

