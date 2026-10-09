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Çin-Laos Demiryolu'nda tropikal meyve ithalatı 16 milyar yuanı aştı

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Çin-Laos Demiryolu'nda tropikal meyve ithalatı 16 milyar yuanı aştı
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Çin-Laos Demiryolu, 2021'de açılmasından bu yana 20,77 milyon tondan fazla ithalat ve ihracat yükü taşıdı; yükün toplam değeri 100,4 milyar yuanı (14,9 milyar dolar) aştı. Çarşamba itibarıyla Güneydoğu Asya menşeli tropikal meyve ithalatının değeri 16 milyar yuanı geçti.

KUNMİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin- Laos Demiryolu, 2021'de faaliyete geçmesinden bu yana toplam değeri 100,4 milyar yuanı (yaklaşık 14,9 milyar ABD doları) aşan 20,77 milyon tondan fazla ithalat ve ihracat yükü taşıdı.

Kunming Gümrük İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, 25.000'den fazla uluslararası yük treninin sefer yaptığı demiryolunda yıllık ithalat ve ihracat yük hacmi ortalama yüzde 24'ün üzerinde artış gösterdi.

Demiryolu hattının erişim ağı, Laos ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu 19 ülke ve bölgeye uzanıyor. Hat üzerinden 3.900'den fazla kategoride ithalat ve ihracat ürünü taşınırken Çin genelinde 7.000'den fazla işletmeye hizmet veriliyor.

Durian, mangostan ve longan gibi Güneydoğu Asya menşeli tropikal meyvelerin demiryolu üzerinden yapılan ithalatının değeri, 2026'nın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artarak 5,26 milyar yuana ulaştı. Çarşamba günü itibarıyla bu hat üzerinden yapılan Güneydoğu Asya menşeli tropikal meyve ithalatının toplam değeri 16 milyar yuanı aştı.

Öte yandan akıllı telefonlar, endüstriyel robotlar, yeni enerjili araçlar ve bunların parçaları gibi yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı artmaya devam etti. Bu yılın ilk sekiz ayında demiryolu üzerinden ihraç edilen mekanik ve elektrikli ürünlerin değeri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,4 artarak 7,42 milyar yuana ulaştı.

Aralık 2021'de açılan ve Yunnan eyaletindeki Kunming kentini Laos'un başkenti Viyentiyan'a bağlayan Çin-Laos Demiryolu, bölgesel bir ulaşım koridorundan uluslararası bir lojistik ana hattına dönüştü.

Kaynak: Xinhua
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