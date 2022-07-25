Çin Kültür ve Turizm Firmalarına Daha Fazla Mali Yardım Sunacak

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yetkililerin yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19'dan etkilenen kültür ve turizm firmalarına yardımcı olmak için daha fazla finansal destek sunacağı duyuruldu. Merkez bankası olan Çin Halk Bankası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan bir talimatnameye göre, kültür ve turizm piyasasına yönelik kredi hizmetleri, borç verme ve reeskont gibi para politikası araçlarıyla desteklenecek. Talimatnamede, yerel makamlar ve bankacılık kurumlarının, normal işleyişlerini sürdürmekte zorlanan firmalara yönelik finansman hizmetleri sunmaları istendi. Çin hükümetinin kültür ve turizm sektörü iç tüketim büyümesinde önemli bir rol oynadığı için bu kılavuz, ekonomiyi makul bir aralıkta tutmak için yapılan son hamle oldu. Çin'de 2022'nin ilk yarısında iç turizmde 1,455 milyardan fazla seyahat gerçekleşti ve bu dönemde toplam iç turizm geliri 1,17 trilyon yuana (yaklaşık 173,3 milyar ABD doları) ulaştı.

Xinhua / Güncel