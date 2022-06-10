Çin kıyılarında ender rastlanan beyaz yunuslar görüldü - Haberler

Çin kıyılarında ender rastlanan beyaz yunuslar görüldü Çin'in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan beyaz yunuslar görüntülendi. Çin'in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan beyaz yunuslar görüntülendi. Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kıyılarında, Hint-Pasifik kambur yunusu olarak bilinen Çin beyaz yunusları görüldü. Yaklaşık 15 yunusun dansı görsel şölen oluşturdu. Xiamen Körfezi'nde 60-70 beyaz yunusun yaşadığı biliniyor. Kentin sahil kısmında yaşayanların, ender rastlanan deniz canlılarını balkonlarından bile görebildiği belirtildi. Nesli tükenmekte olan beyaz yunuslar, Çin'de devlet koruması altında bulunuyor. Beyaz yunuslar genellikle 10 metreden daha az derinlikte sığ sularda yaşıyor. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Xiamen Güncel Haberler

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