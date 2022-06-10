Çin kıyılarında ender rastlanan beyaz yunuslar görüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin kıyılarında ender rastlanan beyaz yunuslar görüldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Çin'in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan beyaz yunuslar görüntülendi.

Çin'in güneydoğu kıyılarında, ender rastlanan beyaz yunuslar görüntülendi.

Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kıyılarında, Hint-Pasifik kambur yunusu olarak bilinen Çin beyaz yunusları görüldü. Yaklaşık 15 yunusun dansı görsel şölen oluşturdu.

Xiamen Körfezi'nde 60-70 beyaz yunusun yaşadığı biliniyor. Kentin sahil kısmında yaşayanların, ender rastlanan deniz canlılarını balkonlarından bile görebildiği belirtildi.

Nesli tükenmekte olan beyaz yunuslar, Çin'de devlet koruması altında bulunuyor. Beyaz yunuslar genellikle 10 metreden daha az derinlikte sığ sularda yaşıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Xiamen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title