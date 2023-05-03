Çin-Kazakistan İşbirliği Merkezi, İşçi Bayramı Tatilinde Yoğun İlgi Gördü

Çin-Kazakistan Horgos Uluslararası Sınır İşbirliği Merkezi'nde, bu yıl İşçi Bayramı tatili boyunca turizmde patlama yaşanıyor.

Çin, Kazakistan ve diğer ülkelerden gelen vatandaşlar, pasaport, giriş-çıkış izni gibi geçerli belgeleri sunarak, iş görüşmek ve alışveriş yapmak üzere 5.6 kilometrekare alanı kapsayan merkeze girebiliyor.

Horgos sınır kapısından alınan bilgiye göre, tatil süresince her gün 20 binden fazla insan merkeze giriş yaptı.

SES 1 (Çince): DENG QİANG, Dükkan sahibi:

"Burası şu anda insanların, özellikle de tüccarların gelmesi için elverişli durumda. Tüccarların kullanabileceği özel kanallar sayesinde giriş yaklaşık dört beş dakika sürüyor."

SES 2 (Çince): MA QİAOLİNG, Dükkan sahibi:

"Turistler sabah 10'dan itibaren yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Daima ürünleri düzenlemek ve müşterilerle ilgilenmekle meşgulüz. Mağazama günde muhtemelen 1.000 ila 2.000 müşteri geliyor ve işimiz gün geçtikçe daha iyiye gidiyor."

SES 3 (Çince): DU YUHUİ, Çinli turist:

"İşbirliği merkezine çok hızlı şekilde girilebiliyor. Birçok gümrüksüz ürün mevcut. Burada alışılmışın dışında bir sınır ötesi alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz."

SES 4 (Kazakça): ALİAKULİ HAİRANBAİ, Kazakistanlı turist:

"Bugün buraya geldiğimiz için mutluyuz. Bir televizyon ile yatak, çocuk giysileri, havlu gibi günlük ihtiyaçlarımızı aldık. Burada makul fiyatlı pek çok ürün bulunuyor."

SES 5 (Kazakça): DİLİYA ZAKER, Kazakistanlı turist:

"Buraya gelmekteki temel amacım alışveriş yapmaktı. Ürünler çok ucuz ve bundan çok mutluyum. Buraya ilk gelişim ve memnun kaldım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)