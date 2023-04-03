Çin, Kara-Deniz Ticaret Koridoru Üzerinde Yeni Taşımacılık Güzergahı Oluşturdu

CHONGQİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Jiangjin bölgesinde kalkış için bekleyen bir yük treni, 3 Nisan 2023. Yük treninin hareket etmesiyle, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden yeni bir ulaşım rotası açılmış oldu.

CHONGQİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Jiangjin bölgesinde kalkış için bekleyen bir yük treni, 3 Nisan 2023.

Yük treninin hareket etmesiyle, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden yeni bir ulaşım rotası açılmış oldu.

Amonyum sülfat, motosiklet parçaları ve motosiklet lastikleri gibi mallarla yüklü toplam 32 konteyner trenle Yunnan eyaletindeki Baoshan Kuzey İstasyonu'na nakledilecek. Daha sonra karayoluyla taşınacak olan bu mallar, Ruili kentindeki bir kara limanı üzerinden Çin'den ayrılarak Myanmar'a ulaşacak. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)