Çin'in Yeşil Ekonomi Çabaları Övgüyle Karşılanıyor

ÇEKİM TARİHİ: 5 Mart 2024

1. Güneş panellerinin ve rüzgar çiftliklerinin çeşitli görüntüleri

Çin'in yeşil ekonominin gelişiminde oynadığı rolden övgüyle bahseden Belçika-Çin Ticaret Odası (BCECC) Başkanı Bernard Dewitt, Çin hükümetinin çabalarının etkileyici olduğunu söyledi.

"Çin'in daha yeşil ekonomi ve daha yeşil ülke için aldığı önlemlere de bakıyoruz, çünkü bu önlemler dünyanın geri kalanını da etkiliyor. Hepimiz iklim değişikliğinden endişe duyuyoruz. Çin, bu sahada önemli bir rol oynuyor.

Çin'in güneş panelleri geliştirdiğini görüyoruz. Çin'de nükleer sektörün önemini görüyoruz. Kömürle çalışan termik santrallerin mümkün olduğunca sınırlandırılması için birtakım önlemler alınıyor. Bu biraz vakit alıyor. Ama hükümetin bu seviyede sergilediği çabalar etkileyici.

Hükümet bir kez sorunu çözmeye karar verince önemli kararlar alınıyor ve Çin'de daha yeşil ekonomi geliştirmek için bütçeler bulunuyor.

Çin, bu alanlarda araştırmalar geliştirerek bizlerin burada hayatlarımızı sürdürmemize yardımcı olacak çözümler bulmamıza imkan veriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brüksel'den bildiriyor. (XHTV)