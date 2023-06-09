Çin'in Yeni ABD Büyükelçisi, Abd-Çin İş Konseyi'nin Ev Sahipliğinde Düzenlenen Etkinlikte Konuştu

WASHİNGTON, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, yeni görevine başlaması münasebetiyle Washington D.C.'de ABD-Çin İş Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşma yapıyor, 7 Haziran 2023.

Xie Çarşamba günü burada yaptığı açıklamada, iki ülkenin karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini desteklemesi ve yeni dönemde iyi geçinmenin yolunu bulması gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)