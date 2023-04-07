Çin'in Xiong'an Kenti İş Hizmet Merkezi'nde En Güncel Teknolojileri Kullanıyor

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nde yer alan ilk ikonik kentsel yapı kompleksi Xiong'an İş Hizmet Merkezi Projesi, uluslararası düzeyde önde gelen bir akıllı ekolojik tanıtım parkı konumunda.

Operasyonel yönetimi devasa ve karmaşık projelerden oluşan bu merkezde, sergi merkezleri, iş otelleri ve ticari ofisler gibi çok sayıda işletme türü yer alıyor.

Xiong'an İş Hizmet Merkezi'nin operasyon yönetim merkezi, bir komuta salonu, bir bilgi ağı odası ve destek odaları dahil yaklaşık 900 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Olağan zamanda operasyon hizmet merkezi olarak çalışan yönetim merkezi, acil durumlarda ise acil sevk komuta merkezi olarak hizmet veriyor.

SES (Çince): SUN PENGHUİ, Xiong'an İş Hizmet Merkezi'nin Operasyon Yönetim Merkezi Direktörü:

"Xiong'an İş Hizmet Merkezi'nin akıllı operasyon ve yönetim platformu, büyük veri, Nesnelerin İnterneti ve veri entegrasyon platformları aracılığıyla operasyonel iş verilerini, Nesnelerin İnterneti'nin algılama verilerini ve temel proje verilerini çıkartıyor. Platform, analiz raporları ve iki veya üç boyutlu entegrasyon yoluyla temel iş göstergelerini kapsamlı bir şekilde entegre ederek görüntülüyor. Panoramik üç boyutlu bir simülasyon arayüzü kullanarak, projenin yöneticilerine stereoskopik bir ekran sunarak farklı açılardan karar almaya yardımcı oluyor. Bu platform, projemizin basit bilgi yönetiminden veri odaklı akıllı yönetime dönüşmesine yardımcı oluyor.

Platformumuz modelleme aşamasında her cihaz için cihaz modeliyle benzersiz bir şekilde ilişkilendirilen benzersiz bir tanımlama hazırlıyor. Platform halihazırda 286 parkın ekipman ve tesis sistemleriyle bağlantı kurmuş durumda."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyor.(XHTV)