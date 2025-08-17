Çin'in Xinjiang Bölgesi ile Dubai Arasında Direkt Hava Kargo Rotası Başladı

URUMQİ, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti arasında meyve ve sebze taşımacılığına yönelik direkt hava kargo rotası başladı.

İlk seferde Xinjiang'da üretilen 18 tonun üzerinde kavun, domates, üzüm ve kurutulmuş elma gibi ürünler Dubai'ye ulaştırıldı.

Xinjiang Meyve Endüstrisi Grubu Başkanı Zhu Shiqiang, daha önce bölgeden Ortadoğu'ya yapılan meyve-sebze ihracatında çoğunlukla deniz, kara ve demiryolu taşımacılığının kullanıldığını, bu yöntemlerin uzun nakliye süreleri ve tazelik kaybı gibi sorunlara neden olduğunu söyledi.

Zhu, "Yeni başlayan direkt uçuşlarla Xinjiang'da üretilen meyve ve sebzeler artık yaklaşık altı saatte Dubai'ye ulaşabilecek" dedi.

Yetkili, "Xinjiang'da üretilen meyve ve sebzeler yurtdışında büyük rağbet görüyor. Kalite korunduğu sürece hava taşımacılığı önemli karlılık potansiyeli sunuyor" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar Xinjiang'da yetişen tarım ürünleri Tayland, Kazakistan ve Rusya dahil olmak üzere 10'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç edildi. Meyve ve sebzeler için Güneydoğu Asya, Japonya, Güney Kore ve Avrupa'ya yeni hava kargo rotalarının açılması da planlanıyor.