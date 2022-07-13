Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi - Haberler

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Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi

Xinhua - Güncel
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Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi

WUHAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Hubei Sanat Müzesi'nde Çarşamba günü kırsal canlandırmayı konu alan bir sanat sergisi açıldı.

WUHAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Hubei Sanat Müzesi'nde Çarşamba günü kırsal canlandırmayı konu alan bir sanat sergisi açıldı. Sergi, 31 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Hubei Sanat Müzesi'nde sergilenen eserlerin yanından geçen ziyaretçiler, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Hubei Sanat Müzesi'nde sergilenen bir esere bakan ziyaretçi, 13 Temmuz 2022.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hubei Wuhan Güncel Haberler

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