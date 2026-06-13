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Uzmanlar: Üç Boğaz Yeni Su Yolu Projesi Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Hızlandıracak

Uzmanlar: Üç Boğaz Yeni Su Yolu Projesi Yüksek Kaliteli Kalkınmayı Hızlandıracak
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Çin, 15. Beş Yıllık Plan kapsamındaki ilk büyük proje olan Üç Boğaz yeni su yolu inşasına başladı. Proje, yıllık yük taşıma kapasitesini 336 milyon tona çıkaracak, 10.000 tonluk gemilerin Chongqing'e ulaşmasını sağlayacak ve Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nda yüksek kaliteli kalkınmayı hızlandıracak.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın son bölümünde, Çin'in Üç Boğaz yeni su yolu projesinin Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nda yüksek kaliteli kalkınmayı daha da hızlandıracağı vurgulandı.

Çin, ülkenin 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) dönemi kapsamında başlatılan ilk büyük projesi olan mega su yolu projesinin inşasına pazartesi günü Hubei eyaletinin Yichang kentinde başladı.

Çin Mühendislik Akademisi üyesi Niu Xinqiang, yeni su yolu projesinin faaliyete geçmesiyle Üç Boğaz bölgesinin yıllık yük taşıma kapasitesinin, başlangıçta öngörülen 100 milyon ton ve mevcut fiili kapasitesi olan yaklaşık 170 milyon ton seviyesinden 336 milyon tona yükseleceğini söyledi.

Niu, projenin doğrudan nehir-deniz taşımacılığı kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını belirterek, tamamlanmasının ardından 10.000 tonluk gemilerin Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne doğrudan ulaşabileceğini ve Çin'in batı bölgelerinden kara veya demiryoluyla taşınan yüklerin doğrudan nehir-deniz gemilerine aktarılabileceğini ifade etti.

Projenin ayrıca Yangtze Nehri üzerindeki limanların, özellikle de Wuhan ve Chongqing'deki taşımacılık merkezlerinin gelişimini destekleyeceğini kaydeden Niu, bunun yeşil ve düşük karbonlu bir ulaşım sisteminin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Wang Hui ise yeni su yolu projesinin gemi geçitlerinden yük geçişinin verimliliğini ve kapasitesini artıracağını belirtti. Su yolu taşımacılığının düşük navlun maliyetleri ve güçlü maliyet avantajları sunduğunu vurgulayan Wang, bu sayede daha fazla yükün su yoluna kaymasının beklendiğini ifade etti.

Wang, ulaştırma otoritelerinin merkezdeki gemi geçişlerinin yönetiminde yapay zeka, büyük veri ve dijital ikiz gibi yeni teknolojilerin entegre kullanımını teşvik edeceğini belirterek, bunun lojistik maliyetlerini düşürmeye ve yüksek kaliteli kalkınmayı desteklemeye yardımcı olacağını söyledi.

Çin'in iç kesimlerindeki batı bölgelerinden doğu kıyılarına kadar uzanan ve eyalet düzeyindeki 11 bölgeyi kapsayan Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Metalürji, elektronik ve otomotiv gibi önemli sanayi kümelerine ev sahipliği yapan kuşakta yapay zeka, biyotıp ve yeni enerji gibi yeni sektörler de hızla gelişiyor.

Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı, aynı zamanda Çin'in dış yatırım ve dış ticaret açısından en önemli merkezlerinden biri olup ülkenin dış ticaretinin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor.

Kaynak: Xinhua
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