Haberler

Çin'in Tibet Bölgesi'nde Kırsal Kalkınma ve Kültürel Miras Raporu Yayınlandı

Çin'in Tibet Bölgesi'nde Kırsal Kalkınma ve Kültürel Miras Raporu Yayınlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı ve Xinhua Haber Ajansı'nın işbirliğiyle yayımlanan raporda, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde son 60 yıldaki kırsal kalkınma başarıları ve kültürel miras koruma çalışmaları ele alındı. Rapor, ekonomik büyüme ve etnik birliğin güçlendirilmesini vurguluyor.

Dosya Boyutu: 13.51 MB

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Raporun görüntüleri

Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı ve Xinhua Haber Ajansı Ulusal Üst Düzey Düşünce Kuruluşu'nun ortaklaşa yayımladığı, "Gelenek ve Modernitenin Uyumu: Çin'in Tibet Bölgesinde Kırsal Kalkınma ve Kültürel Miras" başlıklı raporda Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bölgenin kuruluşundan bu yana geçen 60 yılda kırsal kalkınmada elde edilen başarılara dikkat çekiliyor.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı ve Xinhua Haber Ajansı Ulusal Üst Düzey Düşünce Kuruluşu'nun ortaklaşa yayımladığı, "Gelenek ve Modernitenin Uyumu: Çin'in Tibet Bölgesinde Kırsal Kalkınma ve Kültürel Miras" başlıklı raporda Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bölgenin kuruluşundan bu yana geçen 60 yılda kırsal kalkınmada elde edilen başarılara dikkat çekiliyor.

Çince ve İngilizce olarak perşembe günü yayımlanan raporda bölgenin elde ettiği bu başarılar hızlı ekonomik büyüme, sağlam kültürel koruma, geçim kaynaklarının daha iyi korunması, daha güçlü ekolojik koruma ve etnik birliğin güçlendirilmesi olarak sıralanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabiri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.