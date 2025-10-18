Çin'in Tibet Bölgesi'nde Kırsal Kalkınma ve Kültürel Miras Raporu Yayınlandı

Dosya Boyutu: 13.51 MB

2. Raporun görüntüleri

Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı ve Xinhua Haber Ajansı Ulusal Üst Düzey Düşünce Kuruluşu'nun ortaklaşa yayımladığı, "Gelenek ve Modernitenin Uyumu: Çin'in Tibet Bölgesinde Kırsal Kalkınma ve Kültürel Miras" başlıklı raporda Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bölgenin kuruluşundan bu yana geçen 60 yılda kırsal kalkınmada elde edilen başarılara dikkat çekiliyor.

Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı ve Xinhua Haber Ajansı Ulusal Üst Düzey Düşünce Kuruluşu'nun ortaklaşa yayımladığı, "Gelenek ve Modernitenin Uyumu: Çin'in Tibet Bölgesinde Kırsal Kalkınma ve Kültürel Miras" başlıklı raporda Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bölgenin kuruluşundan bu yana geçen 60 yılda kırsal kalkınmada elde edilen başarılara dikkat çekiliyor.

Çince ve İngilizce olarak perşembe günü yayımlanan raporda bölgenin elde ettiği bu başarılar hızlı ekonomik büyüme, sağlam kültürel koruma, geçim kaynaklarının daha iyi korunması, daha güçlü ekolojik koruma ve etnik birliğin güçlendirilmesi olarak sıralanıyor.

