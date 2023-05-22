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Çin'in Shenzhou-16 Uzay Aracı Fırlatma Alanına Nakledildi

Çin'in Shenzhou-16 Uzay Aracı Fırlatma Alanına Nakledildi

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JİUQUAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonunun fırlatma bölgesine nakledildiğini duyurdu.

Çin'in Shenzhou-16 Uzay Aracı Fırlatma Alanına NakledildiÇin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına nakledilen Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu görülüyor, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonunun fırlatma bölgesine nakledildiğini duyurdu. Ajans Pazartesi günü yaptığı açıklamada, fırlatma bölgesindeki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi. Uzay aracı, yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacak.

Çin'in Shenzhou-16 Uzay Aracı Fırlatma Alanına NakledildiÇin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına nakledilen Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu görülüyor, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin'in Shenzhou-16 Uzay Aracı Fırlatma Alanına NakledildiÇin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına nakledilen Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu görülüyor, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin'in Shenzhou-16 Uzay Aracı Fırlatma Alanına NakledildiÇin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına nakledilen Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu görülüyor, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Çin'in Shenzhou-16 Uzay Aracı Fırlatma Alanına NakledildiÇin'in kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına nakledilen Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu görülüyor, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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