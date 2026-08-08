Çin reklamcılık gelirleri 1 trilyon yuanı aştı

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in reklamcılık sektörünün gelirleri 2026 yılının ilk yarısında 1 trilyon yuanı (yaklaşık 147,27 milyar ABD doları) aştı.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre, önde gelen sektör oyuncularının reklamcılık gelirleri ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla toplam 1,04 trilyon yuana ulaştı. Bu, sektörün güçlü büyüme ivmesini ortaya koyuyor.

Verilere göre, internet reklamcılığı bu büyümenin ana itici gücü oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 artarak 612,1 milyar yuana ulaşan internet reklamcılığı gelirleri, toplam reklam gelirlerinin yüzde 86'sını oluşturdu.

Açıklamada, özellikle film reklamlarından elde edilen gelirlerin söz konusu dönemde birkaç kat arttığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua