Çin'in Kuzeydoğusundaki Devasa Kraterde Jeolojik Turizm

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Yilan ilçesindeki bir meteor krateri, turistik cazibe merkezine dönüştürülüyor.

Yilan'daki meteor krateri, antik çağlarda Çin'in kuzeydoğusundaki alçak irtifa buzullarının yeni kanıtlarını sağlayabilir ve gelecekte yapılacak gezegen bilimi ve jeoloji çalışmaları için "doğal bir krater laboratuvarı" olarak hizmet verebilir.

SES (Çince): BAİ YUN, Yilan ilçesi Kültür, Radyo, Televizyon, Turizm ve Spor Bürosu Müdürü:

"Yilan krateri, Yilan ilçesine 19 kilometre uzaklıkta. Yaklaşık 50.000 yıl önce yaklaşık 100 metre çapında bir asteroidin yere çarparak, 1.850 metre çapında ve 150 metre derinliğinde bir krater oluşturduğuna inanılıyor.

Yilan'ın sembolü haline gelen kraterin, dünyada bulunan ilk meteor krateri buzul kalıntısı olduğuna inanılıyor ve hala geliştirme aşamasında.

Yilan Krateri'nin gelecekte gelişim planı, üç aşamalı bir proje sayesinde birinci sınıf bir jeolojik turizm cazibe merkezi yaratacak.

İnşaat çalışmalarının üçüncü aşamasının ardından Yilan Krateri'nin yılda 1 milyondan fazla turist ağırlaması ve yılda 90 milyon yuan gelir elde etmesi bekleniyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)