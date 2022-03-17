Çin'in kurtarmayı seçtiği gayrimenkul şirketlerinin hisseleri yükseldi

Çin'de büyük gayrimenkul geliştiricisi şirketlerin hisseleri, Çinli liderlerin emlak sektörünü destekleme vaatleriyle yükselişini ikinci güne taşıdı.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin, Çin Finansal İstikrar Komitesi toplantısının ardından ekonomiye ve piyasalara destek verileceğini açıklaması Çinli büyük gayrimenkul geliştiricilerin dolar tahvillerinde yükselişe neden oldu.

Çin'de gayrimenkul sektörüne yönelik endişelerin ortasında, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ekonomiyi desteklemek için "piyasa dostu" politikaların uygulamaya konulmasını istedi.

Liu, Çin hükümetinin emlak sektöründeki riskleri azaltması gerektiğini ve sektör için yeni bir kalkınma modeli sunmak için önlemler önerdiğini söyledi.

Liu'nun açıklamaları yatırımcılar tarafından "hükümetin emlak piyasasında bir çöküşü önlemek için daha fazlasını yapacağına dair bir güvence" olarak değerlendirildi.

Gayrimenkul geliştirme şirketlerinin hisseleri yükseldi

Liu'nun açıklamalarının ardından Çin ana karasındaki inşaat şirketlerinin bulunduğu endeks (.HSMPI) yüzde 14,8 ve Hang Seng inşaat endeksi (.HSNP) yüzde 5,8 değer kazandı.

Çin'in en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group ve Country Garden hisseleri de sırasıyla yüzde 17,83 ve yüzde 28,41 arttı.

Çin ekonomisindeki büyümenin itici gücü olan emlak sektöründe Pekin'in yüksek borç seviyelerini düşürmeye yönelik politikaları, bazı büyük geliştiriciler arasında likidite krizini tetikleyerek tahvil temerrütlerine ve projelerin ertelenmesine sebep olduğu için aylardır sıkıntılar yaşanıyordu.

Çin'in önde gelen inşaat ve emlak şirketi Evergrande grubunun vadeli borçlarını ödemede yaşadığı sıkıntı, konut sektörü ve kredi piyasasının tümünü etkileyebilecek bir kriz potansiyeli taşıyordu.

Çin'de, konut piyasasındaki durgunluk, yenilenen Kovid-19 salgını ve jeopolitik karışıklıklar nedeniyle dünyanın en büyük ikinci ekonomisi üzerinde artan baskı sonucu emlak vergisi pilot uygulamaları bu yıl genişletilmeyecek. Emlak vergisi uygulaması bulunmayan Çin, vergi gelirlerini artırmanın yollarını arıyor.

Analistler, üst düzey finans liderlerinin piyasaları canlandırmak ve ekonomiyi desteklemek için güçlü bir taahhütte bulunmasının ardından Çin Merkez Bankası'nın birkaç gün içinde politika önlemi almasını bekliyor.