Çin'in Kesintisiz Kalkınması Konulu Forum Beijing'de Düzenlendi

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 24-25 Mart tarihlerinde düzenlenen 2024 Çin Kalkınma Forumu'nun bu yılki teması "Çin'in Kesintisiz Kalkınması" olarak belirlendi.

Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen forumun açılış törenine yurtiçi ve yurtdışından uzmanlar, girişimciler, hükümet yetkilileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişi katıldı.