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Çin'in insansız hava aracı deprem bölgesine sevk edildi

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Çin'in bağımsız olarak geliştirilen büyük insansız hava aracı Wing Loong-2H, Gansu eyaletinde meydana gelen depremin ardından acil kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere deprem bölgesine gönderildi.

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirilen büyük insansız hava aracı Wing Loong-2H, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Pazartesi gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından acil kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere ivedilikle deprem bölgesine sevk edildi.

Ülkenin önde gelen uçak üreticisi Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC), büyük sivil insansız hava aracı Wing Loong-2H'nin, acil durum yönetimi yetkililerinin çağrısı üzerine kurtarma görevleri yürütmek amacıyla hızla deprem bölgesine gönderildiğini açıkladı.

Acil durum kurtarma çalışmalarında uzmanlaşan insansız hava aracı Wing Loong-2H, Salı günü Çin'in güneybatısındaki Zigong kentinde bulunan bir havalimanından havalandı.

Wing Loong-2H; havadan acil durum iletişim desteği, afet izleme ve etkin ve verimli kurtarma çalışmaları için diğer görevleri yürütecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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