Çin'in ilk büyük nehir-deniz kanalı projesi 16 Eylül'de faaliyete giriyor

NANNİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Pinglu Kanalı, 16 Eylül'de faaliyete geçecek.

Ülkenin güneybatı kesiminde nehir-deniz intermodal taşımacılığının ana arterlerinden biri olması beklenen kanalın açılış tarihi pazartesi günü düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

134,2 kilometre uzunluğundaki kanal, kuzeyde yer alan Xijiang Nehri taşımacılık güzergahını güneydeki Beibu Körfezi'ne bağlıyor.

Pinglu Kanalı, Çin'in 1949'dan bu yana ulusal düzeyde planlayıp koordine ettiği ilk büyük nehir-deniz kanalı projesi olarak öne çıkıyor.

5.000 tona kadar gemilere hizmet verecek şekilde tasarlanan kanal, Çin'in iç bölgelerini Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) ve diğer küresel pazarlara bağlayan stratejik önemdeki Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru boyunca uzanıyor.

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi yönetiminin Başkan Yardımcısı Lu Xinning, eylül ayı başında düzenlediği basın toplantısında, kanalın Çin'in güneybatısındaki iç bölgeler ile ASEAN arasındaki deniz taşımacılığı mesafesini 560 kilometre kısaltmasının ve lojistik maliyetlerini yüzde 18-30 oranında azaltmasının beklendiğini söylemişti.

Lu, "Kanal, Guangxi'nin nehir-deniz bağlantısında uzun süredir karşı karşıya olduğu kısıtlamaları ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda Çin ile ASEAN arasındaki ekonomik coğrafyayı da yeniden şekillendirecek" dedi.

İki taraf arasındaki ticaret son yıllarda güçlü büyüme sergiliyor.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, Çin ile ASEAN arasındaki ticaret 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,2 artarak 4,34 trilyon yuana (yaklaşık 640 milyar ABD doları) ulaştı.

Kanalın güney ucundaki önemli bir merkez olan Beibu Körfezi Limanı da Çin'in ASEAN'a açılan önemli bir kapısı haline geldi. Limanın 2017'de 2,28 milyon TEU olan konteyner işleme hacmi, 2025'te 10,06 milyon TEU'ya yükseldi. Liman, ASEAN'ın önde gelen limanlarını da içine alan geniş bir deniz taşımacılığı ağı oluşturmuş durumda.

Kaynak: Xinhua