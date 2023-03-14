Çin'in Gansu Eyaleti Ülkenin Diğer Bölgelerine Yeşil Elektrik Sağlıyor

Çin'in kuzeybatısında yer alan, güneş ve rüzgar enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Gansu eyaleti, yeni enerji ile temiz kömür geliştirerek ve ultra yüksek voltajlı enerji nakil hatları inşa ederek ülkenin diğer bölgelerine yeşil elektrik sağlıyor.

Çin'in kuzeybatısında yer alan, güneş ve rüzgar enerjisi kaynakları bakımından zengin olan Gansu eyaleti, yeni enerji ile temiz kömür geliştirerek ve ultra yüksek voltajlı enerji nakil hatları inşa ederek ülkenin diğer bölgelerine yeşil elektrik sağlıyor.

SES (Çince): MA JUN, Changle Enerji Üretim Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı:

"Yeni enerji istikrarsız elektrik sağlıyor. Rüzgar ve güneş enerjisi hava koşullarından etkilenebilir. Elektrik iletiminin istikrarını iyileştirmek için yeni enerji gücünü tamamlayacak temiz kömürle çalışan bir enerji santrali inşa ediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)