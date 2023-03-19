Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Fuzhou Kentinde 2023 Çin Sınır Ötesi E-Ticaret Fuarı Başladı

Güncel Haberler

Çin'in Fuzhou Kentinde 2023 Çin Sınır Ötesi E-Ticaret Fuarı Başladı

FUZHOU, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde düzenlenen 2023 Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı'nda bambu ve ahşap ürünler hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 18 Mart 2023. 2023 Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı, Cumartesi günü Fuzhou'da başladı.

FUZHOU, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde düzenlenen 2023 Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı'nda bambu ve ahşap ürünler hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 18 Mart 2023.

2023 Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı, Cumartesi günü Fuzhou'da başladı. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title