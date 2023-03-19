Çin'in Fuzhou Kentinde 2023 Çin Sınır Ötesi E-Ticaret Fuarı Başladı
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FUZHOU, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde düzenlenen 2023 Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı'nda bambu ve ahşap ürünler hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 18 Mart 2023. 2023 Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı, Cumartesi günü Fuzhou'da başladı.
FUZHOU, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde düzenlenen 2023 Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı'nda bambu ve ahşap ürünler hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 18 Mart 2023.
2023 Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı, Cumartesi günü Fuzhou'da başladı. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel