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Çin'in En Kuzeydeki Eyaletinde Kar ve Buz Turizmi Canlanıyor

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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde kar ve buz birçok turisti kendine çekiyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde kar ve buz birçok turisti kendine çekiyor.

SES 1 (Çince): QİN JİNG, Turist:

"Az önce kar aracı gösterisini izledim. Çok eğlenceli ve heyecan vericiydi. Bizzat kendim yapmak istedim. Kaynar suyun buz kristallerine dönüştürülmesi ve atlı kızak gezileri gibi başka etkinlikler de var. Denemeyi düşünüyorum."

SES 2 (Çince): JİANG HONGFENG, Turist:

"Aşırı soğuk bana çocukluğumu hatırlattı. Yerli halkın misafirperverliği beni etkiledi. Çin'in kuzeydoğusunu gerçekten çok severim. Heilongjiang'ı seviyorum."

SES 3 (Çince): WANG XİAOYU, Turist:

"Xunke ilçesindeki kırağı manzarası gerçekten güzel. Yıllardır görmek istiyordum ama çeşitli nedenlerden dolayı gelip göremedim. 2022'nin sonunda bu Aralık ayında nihayet buraya gelebildim. Buradaki manzara gerçekten harika, beklediğimden daha güzel."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti turist Çince Güncel Haberler

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