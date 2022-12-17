Çin'in Chongqing Kenti ile Singapur, İşbirliğini Artırmaya Yönelik Etkinlik Düzenledi

CHONGQİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi Perşembe günü, Singapur ile işbirliğini geliştirmek için bir dizi etkinlik başlattı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde bulunan Guangyang adasının bir manzarası görülüyor, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

CHONGQİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi Perşembe günü, Singapur ile işbirliğini geliştirmek için bir dizi etkinlik başlattı.

Bu yıl, Çin-Singapur (Chongqing) Stratejik Bağlanabilirlik Tanıtım İnisiyatifi'nin kuruluşunun yedinci yılı. Uluslararası Singapur Turizm Kurulu Grubu'nun Batı Çin direktörü Chia Ghim Chuan, Chongqing ile Singapur arasında iş, eğlence turizmi ve kültür sektörlerinde yaşanan alışverişin son yıllarda derinleştiğini söyledi.

Chongqing'de düzenlenen etkinlikler, Singapur'un sunduğu farklı deneyimleri biraraya getirerek Çinli ziyaretçilere, Singapur'un cazibesini; turizm, yiyecek, sanat ve alışveriş dahil farklı açılardan hissettirmeyi amaçlıyor. Etkinlikler aracılığıyla, Chongqing ile Singapur arasında kültür ve turizm sektörlerinde daha fazla işbirliği fırsatı da tanıtılacak.

Chongqing ile Singapur'un Kültür ve turizm sektörlerinde, her türlü alışverişe ve seyahat faaliyetlerinin canlandırılmasına destek vermek amacıyla Chongqing'den 100 ve Singapur'dan 80 şirketin katılımıyla bir ittifak oluşturuldu.

2015 yılında kurulan tanıtım projesi, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Suzhou Sanayi Parkı ve Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesindeki Tianjin Ekoloji Kenti'nin ardından Çin ile Singapur arasındaki üçüncü hükümetler arası işbirliği projesi olarak öne çıkıyor.