Çin'in Beidou Uyumlu Akıllı Telefon Sevkiyatları Yılın İlk Yarısında 130 Milyonu Aştı

ZHENGZHOU, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da Çarşamba günü başlayan BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) Konferansı'na göre, ülkedeki uydu navigasyon ve konumlandırma hizmetleri uygulamaları, 2022'nin ilk yarısında, BDS'yi destekleyen 130 milyonu aşan akıllı telefon sevkiyatıyla istikrarlı bir büyüme kaydetti. Küresel Uydu Navigasyon Sistemi (GNSS) ve Konum Tabanlı Hizmetler (LBS) Birliği Başkanı Yu Xiancheng, Çin BDS Uygulamaları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkedeki uydu navigasyon ve konumlandırma hizmet sektöründeki işletmelerin toplam gelir ve karının, yılın ilk yarısında artmaya devam ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin GNSS ve LBS'nin geleneksel 11. konferansı olan toplantıda söz alan yetkili, üretime dönük temel cihazlar, orta akım terminalleri ve sistem entegrasyonu ile satışa dönük işletim hizmetlerinin tamamının farklı seviyelerde arttığını belirtti. Birliğe göre, yılın ilk yarısında, BDS'yi destekleyen akıllı telefonların 130 milyondan fazla sevkiyatı da dahil olmak üzere, BDS'nin toplu tüketim uygulama cihaz sayısı yaklaşık 140 milyona ulaştı. Çin'in BeiDou-3 Navigasyon Uydu Sistemi iki yıldan uzun bir süre önce hizmete girdiğinden beri, ulaştırma, kamu güvenliği, afet yardımı ve önleme, tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık, kent yönetiminin yanı sıra elektrik, su koruma ve iletişim altyapısının inşasında kullanılıyor. Birliğe göre, Çin'in uydu navigasyon ve konumlandırma hizmet endüstrisinin toplam çıktı değeri, 2021 yılında 469 milyar yuana (yaklaşık 67 milyar ABD doları) ulaştı.