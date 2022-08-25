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Çin'in Açık Deniz Denizaltı Tespit Sistemi, Denizde Yapılan Testten Geçti

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Çin'in Açık Deniz Denizaltı Tespit Sistemi, Denizde Yapılan Testten Geçti

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- China Science Daily gazetesinin Çarşamba günkü haberine göre, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği Jellyfish olarak da adlandırılan, denizaltı mobil algılama sistemi Haizhe, Güney Çin Denizi'nin metan sızıntısının olduğu bölgede açık deniz denemesini 3.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- China Science Daily gazetesinin Çarşamba günkü haberine göre, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği Jellyfish olarak da adlandırılan, denizaltı mobil algılama sistemi Haizhe, Güney Çin Denizi'nin metan sızıntısının olduğu bölgede açık deniz denemesini 3.000 metrede tamamlayarak onay aldı. Rapora göre, yerinde tespit, deniz suyu, boşluk suyu ve tortu numunesi örnekleme, tahrip edici olmayan transfer ve test fonksiyonlarına sahip olan sistem, denizlerin büyük çoğunluğunda maksimum 3.000 metreden fazla derinlikte çalışabiliyor. Denizaltı mobil algılama sistemi, Guangzhou Denizcilik Jeolojik Araştırma ve Zhejiang Üniversitesi de dahil olmak üzere Çin kurumları tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Deniz Altı Güncel Haberler

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