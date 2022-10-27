Çin'in 39. Antarktika Keşif Gezisi Başladı Güncel Haberler Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2 veya diğer adıyla Kar Ejderhası 2, Çarşamba günü Shanghai'dan yola çıkarak, ülkenin 39. Antarktika keşif gezisini başlattı. Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2 veya diğer adıyla Kar Ejderhası 2, Çarşamba günü Shanghai'dan yola çıkarak, ülkenin 39. Antarktika keşif gezisini başlattı. Toplam 255 araştırmacı, Güney Kutbu'ndaki atmosfer bileşimi, su ortamı, çökelti ortamı ve ekosistem konularında incelemelerde bulunacak. İki parti halinde kutup bölgesine gelecek olan araştırmacıların ikinci partisi gelecek Pazartesi günü yola çıkacak. Keşif gezisi ekibinin, önümüzdeki yılın Nisan ayının başlarında Çin'e dönmesi bekleniyor. Xuelong 2, yaklaşık 122 metre toplam uzunluğa, yaklaşık 22 metre genişliğe, yaklaşık 14.000 tonluk silindir hacmine ve 20.000 deniz mili seyir süresine sahip olacak şekilde tasarlandı. Gemi, Çin'in kutup araştırmaları için yurtiçinde ürettiği ilk buzkıran gemisi olma özelliği taşıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Araştırma Shanghai Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in 39. Antarktika Keşif Gezisi Başladı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.