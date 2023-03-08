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Çin ile Kamboçya Arasında Tarımsal İşbirliği Gelişiyor

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Çin ile Kamboçya Arasında Tarımsal İşbirliği Gelişiyor

KAMPONG SPEU, 8 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Dith Tina, Kamboçya ve Çin arasındaki tarımsal işbirliğinin sağlam olduğunu ve Çin'e aralarında pirinç, mango, muz ve longan meyvesinin de bulunduğu pek çok ürünü ihraç ettiklerini belirtti.

Çin ile Kamboçya Arasında Tarımsal İşbirliği GelişiyorKamboçya'nın Kampong Speu eyaletindeki Zhong Bao (Kamboçya) Gıda Bilimi ve Teknolojisi Limited Şirketi'nde olgun mango dilimleri hazırlayan çalışanlar, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Van Pov/Xinhua)

KAMPONG SPEU, 8 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Dith Tina, Kamboçya ve Çin arasındaki tarımsal işbirliğinin sağlam olduğunu ve Çin'e aralarında pirinç, mango, muz ve longan meyvesinin de bulunduğu pek çok ürünü ihraç ettiklerini belirtti.

Bakan, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ve Kamboçya-Çin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CCFTA) Kamboçya'da tarımının gelişimine yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

Çin ile Kamboçya Arasında Tarımsal İşbirliği GelişiyorKamboçya'nın Kampong Speu eyaletindeki Zhong Bao (Kamboçya) Gıda Bilimi ve Teknolojisi Limited Şirketi'nde olgun mangoları dilimleyen çalışanlar, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Van Pov/Xinhua)

Çin ile Kamboçya Arasında Tarımsal İşbirliği GelişiyorKamboçya'nın Kampong Speu eyaletindeki Zhong Bao (Kamboçya) Gıda Bilimi ve Teknolojisi Limited Şirketi'nde olgun mangoları dilimleyen çalışanlar, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Van Pov/Xinhua)

Çin ile Kamboçya Arasında Tarımsal İşbirliği GelişiyorHavadan çekilen fotoğrafta, Kamboçya'nın Kampong Speu eyaletindeki Zhong Bao (Kamboçya) Gıda Bilimi ve Teknolojisi Limited Şirketi görülüyor, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Van Pov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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