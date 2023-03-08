Çin ile Kamboçya Arasında Tarımsal İşbirliği Gelişiyor

KAMPONG SPEU, 8 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Dith Tina, Kamboçya ve Çin arasındaki tarımsal işbirliğinin sağlam olduğunu ve Çin'e aralarında pirinç, mango, muz ve longan meyvesinin de bulunduğu pek çok ürünü ihraç ettiklerini belirtti.