Çin ile Kamboçya Arasında Tarımsal İşbirliği Gelişiyor
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KAMPONG SPEU, 8 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Dith Tina, Kamboçya ve Çin arasındaki tarımsal işbirliğinin sağlam olduğunu ve Çin'e aralarında pirinç, mango, muz ve longan meyvesinin de bulunduğu pek çok ürünü ihraç ettiklerini belirtti.
KAMPONG SPEU, 8 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Dith Tina, Kamboçya ve Çin arasındaki tarımsal işbirliğinin sağlam olduğunu ve Çin'e aralarında pirinç, mango, muz ve longan meyvesinin de bulunduğu pek çok ürünü ihraç ettiklerini belirtti.
Bakan, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ve Kamboçya-Çin Serbest Ticaret Anlaşması'nın (CCFTA) Kamboçya'da tarımının gelişimine yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel