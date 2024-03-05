Çin Hükümeti 2024 GSYİH Büyüme Hedefini Açıkladı
Çin hükümeti, ulusal yasama organına sunduğu çalışma raporunda 2024 yılı için öngördüğü GSYİH büyüme hedefini yaklaşık yüzde 5 olarak belirledi. Ayrıca istihdam yaratma, bütçe açığı, yerel yönetimler için tahvil çıkarılması gibi konular da raporda yer aldı.
BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin hükümetinin Salı günü istişare için ulusal yasama organına sunduğu çalışma raporunda öne çıkan başlıklar şöyle:
-- 2024 gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 olması
-- Kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratılması
-- Bütçe açığının GSYİH'ye oranının yüzde 3 olması
-- Yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahviller çıkarılması
-- Ultra uzun vadeli özel Hazine tahvillerinin ihraç edilmesi
-- Yapay Zeka Artı girişiminin başlatılması
-- Yenilikçi ve öncü teknoloji araştırmalarının geliştirilmesi
-- Tüketimi teşvik etmek üzere yıl boyu sürecek bir programın başlatılması
-- Merkezi hükümet bütçesinden 700 milyar yuan değerinde yatırım yapılması
-- İç talebin genişletilmesi
-- Yabancı sermayeli işletmelere ulusal işletmelerle aynı muamelenin yapılması
-- Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma'ya katılıma yönelik çalışmalar
-- Daha yüksek standartlarda dışa açılımın takip edilmesi
-- Mülkiyet, yerel borçlar, küçük ve orta ölçekli finans kurumlarındaki risklerin azaltılması
-- Hem kalkınma hem de güvenliğin sağlanması
-- Enerji devriminin ilerletilmesi
-- "Taiwan'ın bağımsızlığına" ve dış müdahaleye karşı çıkılması
-- Uluslararası hakkaniyet ve adaletin desteklenmesi