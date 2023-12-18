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Çin, Güney Kutbu civarında yeni bir teleskop dizisi inşa edecek

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Çin, Antarktika bölgesinde yeni bir teleskop dizisi inşa etmeyi planlıyor. Prototipin deneme faaliyeti başarıyla tamamlandı ve projenin her biri 10.000 derece karelik gökyüzü alanını kapsayan 100 adet küçük çaplı büyük alan teleskobundan oluşması bekleniyor.

SHANGHAİ, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin, Güney Kutbu civarında yeni bir teleskop dizisi inşa edeceğini ve prototipin bölgedeki deneme faaliyetini kısa süre önce tamamladığını duyurdu.

Antarktika TianMu Zaman Alanlı Astronomi Gözlem Dizisi adlı yeni projenin, Antarktika bölgesinde her biri 10.000 derece karelik gökyüzü alanını kapsayan 100 adet küçük çaplı büyük alan teleskobundan oluşması bekleniyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shanghai Astronomi Gözlemevi'ndeki (SHAO) tasarımcılara göre, yeni optik teleskoplar her yıl kutup gecesinde sürekli gözlem yapacak.

Dizinin prototipi, ülkenin 39. Antarktika bilimsel keşif gezisi sırasında Çin'in Zhongshan İstasyonu'na götürülmüştü. Ekim 2022'de keşif gezisini başlatan Çin'e ait iki buzkıran gemisi, 163 günde 60.000 deniz milinden fazla yol kat etti.

20 Şubat 2023 tarihinden itibaren art arda 248 gün boyunca sorunsuz gözlem gerçekleştiren prototip, Antarktika kutup gecesinde büyük miktarda veri topladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Haberler

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