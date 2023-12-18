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Çin, Güney Kutbu civarında yeni bir teleskop dizisi inşa edecek

18 Aralık 2023 12:29 Güncelleme: 12:31 Abone Ol

Çin, Antarktika bölgesinde yeni bir teleskop dizisi inşa etmeyi planlıyor. Prototipin deneme faaliyeti başarıyla tamamlandı ve projenin her biri 10.000 derece karelik gökyüzü alanını kapsayan 100 adet küçük çaplı büyük alan teleskobundan oluşması bekleniyor.