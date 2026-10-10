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Çin, Güney Afrika'nın imalat ürünlerinde euro bölgesini geçerek ilk sıraya çıktı

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Çin, Güney Afrika'nın imalat ürünlerinde euro bölgesini geçerek ilk sıraya çıktı
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Güney Afrika Merkez Bankası'na göre Çin, imalat ürünlerinde euro bölgesini geride bırakarak ülkenin en büyük ticaret ortağı oldu. Çin'in ticaretteki ağırlığı 2026'da yüzde 28,6'ya çıkarken euro bölgesi yüzde 26,01 ile ikinci sıraya düştü.

JOHANNESBURG, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin, euro bölgesini geride bırakarak Güney Afrika'nın imalat ürünlerinde en büyük ticaret ortağı haline geldi.

Güney Afrika Merkez Bankası'nın perşembe günü yayımladığı Eylül 2026 tarihli Üç Aylık Bülten'de, Çin'in 2003 yılından bu yana Güney Afrika'nın ticaret hacmi en hızlı artan ortağı olduğu belirtildi.

Bültende, "Çin, efektif döviz kuru endeksinin 2003'teki revizyonunda altıncı sırada yer alırken 2014 ve 2020 revizyonlarında ikinci sıraya, 2026 revizyonunda ise ilk sıraya yükseldi. Çin'in ticaretteki ağırlığı 2020'de yüzde 24,5 iken 2026'da yüzde 28,6'ya çıktı" ifadelerine yer verildi.

Çin'in ağırlığının 1999'daki yüzde 3,1 seviyesinden 2026'da yüzde 28,6'ya yükseldiğini belirten banka, aynı dönemde euro bölgesinin ticaretteki ağırlığının yüzde 35,7'den yüzde 26,01'e gerileyerek ikinci sıraya düştüğünü kaydetti.

Bültene göre banka, değişen ticaret yapısını ve iç ekonomideki gelişmeleri doğru şekilde yansıtmak amacıyla efektif döviz kuru endekslerini belirli aralıklarla revize ediyor. Efektif döviz kuru ile Güney Afrika randının ülkenin önde gelen ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşan ağırlıklı bir sepete karşı değeri ölçülüyor. Her ticaret ortağının ağırlığı, Güney Afrika ile arasındaki ticaret hacmine göre belirleniyor.

Güney Afrika, Çin'in Afrika'daki en büyük ticaret ortağı konumunda. Çin ise 17 yıldır üst üste Güney Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025'te 53,58 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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