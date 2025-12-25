Çin: Enerji Tasarrufuna ve Karbon Salımını Azaltmaya Yönelik Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin, enerji tasarrufu ve karbon salımının azaltılması çalışmalarını ilerletilmesine yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Başbakan Yardımcısı He Lifeng ve farklı bakanlık ve komisyonlardan yetkililer, çarşamba günü Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin devam eden oturumunda bu yöndeki kararlılıklarını vurguladı.

Toplantıya katılan milletvekilleri, Enerji Tasarrufu Yasası'nın uygulanmasının denetlenmesine ilişkin raporu görüştü. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji'nin de katıldığı oturumda da konuya ilişkin ortak inceleme başlatıldı.

He, Çin'in enerji ve kaynak verimliliğini artırmak ve karbon emisyonlarının zirveye ulaşması ve ülkenin karbon emisyonlarını en üst düzeye çıkarma ve karbon nötr olma hedeflerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal kalkınmanın kapsamlı yeşil dönüşümünün hızlandırılmasına yönelik güçlü güvence sağlamak üzere çalışmaların devam edeceğini belirtti.