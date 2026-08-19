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Çin-Şili Dışişleri Bakanları Görüşmesi

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Şili Dışişleri Bakanı Francisco Perez Mackenna ile Beijing'de görüştü. İkili ilişkilerin 10. yıldönümünde, stratejik ortaklık, işbirliği ve APEC sürecinde ortak çabalar ele alındı.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Şili Dışişleri Bakanı Francisco Perez Mackenna ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Çin ve Şili arasındaki dostluğun köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, iki ülkenin iyi dostlar ve iyi ortaklar olduğunu söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-Şili kapsamlı stratejik ortaklığının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, geleneksel dostluğu ileriye taşımak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak üzere Şili'nin yeni hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Wang, Çin ve Şili'nin her düzeyde etkileşimleri sürdürmesi, üst düzey karşılıklı siyasi güveni pekiştirmesi ve temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini desteklemeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) "Çin Yılı" kapsamında işbirliğini derinleştirmek ve Asya-Pasifik topluluğu ve Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin inşasını hızlandırmak üzere Şili ile çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Wang, iki ülkeye kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirme ve yapay zeka ile dijital ekonomi gibi alanlardaki işbirliği potansiyelinden daha fazla yararlanma çağrısında bulundu.

Wang ayrıca iki tarafa iletişim ve koordinasyonu artırma, gerçek anlamda çok taraflılığı ortaklaşa savunma ve uygulama ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını ilerletme çağrısı yaptı.

Mackenna ise Şili'nin yeni hükümetinin tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduğunu belirterek, üst düzey etkileşimleri artırmak, halklar arasındaki bağları güçlendirmek, sanayi zincirleri arasındaki uyumu artırmak ve bilimsel ve teknolojik inovasyon, yapay zeka ve personel eğitimi gibi alanlarda işbirliğini genişletmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Küresel serbest ticareti desteklemek ve dünya barış ile istikrarını teşvik etmek üzere Çin ile yakın işbirliği içinde çalışmayı beklediklerini belirten Mackenna, APEC "Çin Yılı"nın başarıyla gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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